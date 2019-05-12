В Елшанке может появиться ледовая арена или парк с аттракционами

СЕГОДНЯ 21:23 2019-05-12T21:24:38+03:00

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На месте бараков в Елшанке, которые вскоре должны быть снесены, может появиться ледовая арена.

Об этом сообщил инстаграм-канал volodin.saratov.

- Начинается обсуждение вопроса благоустройства территории, которая освободится после сноса 24 бараков в Елшанке. В поселке есть бассейн в 89 гимназии, есть открытый стадион. Одно из предложений, высказанное Вячеславом Володиным, - возможное строительство круглогодичной ледовой арены.

Не исключено, что там также будет разбита парковая зона с детскими аттракционами. Ледовые арены в будущем также могут появиться в микрорайоне Солнечный и в посёлке Комсомольский.

Во время посещения Вячеславом Володиным дома 22 по улице Елшанской 10 мая, жители рассказали, что рядом нет продуктовых магазинов. Этот вопрос тоже будет решаться.

Окончательное решение по благоустройству территории в Елшанке будет принято после обсуждения с жителями, – говорится в сообщении.

При этом горожанам предлагается присоединиться к обсуждению, что должно появиться на месте снесённых бараков?

ИСТОЧНИК KP.RU