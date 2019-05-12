В Саратове женщина вышла покурить на балкон и разбилась
Она упала с пятого этажа
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На Набережной космонавтов в Саратове женщина погибла при падении с пятого этажа.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла в доме №6.
30-летняя женщина вышла на балкон покурить, но так как она долго не возвращалась в квартиру, родственники забеспокоились.
Как оказалось, женщина упала с балкона и разбилась. Ее тело обнаружили под домом.
По предварительным данным, у погибшей могли быть проблемы со здоровьем.
ИСТОЧНИК KP.RU