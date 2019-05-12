2019-05-12T19:48:37+03:00
Происшествия

В Саратове женщина вышла покурить на балкон и разбилась

Она упала с пятого этажа
Екатерина Семенова
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На Набережной космонавтов в Саратове женщина погибла при падении с пятого этажа.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла в доме №6.

30-летняя женщина вышла на балкон покурить, но так как она долго не возвращалась в квартиру, родственники забеспокоились.

Как оказалось, женщина упала с балкона и разбилась. Ее тело обнаружили под домом.

По предварительным данным, у погибшей могли быть проблемы со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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