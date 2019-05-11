2019-05-11T13:13:19+03:00
Происшествия

В многоэтажке на Блинова произошел пожар

ОЛгонь вспыхнул в подвале дома
Екатерина Семенова
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Пожар на Блинова не успел распространиться дальше подвалаПожар на Блинова не успел распространиться дальше подвалаФото: Екатерина Семенова
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В доме №4 по улице Блинова днев произошло задымление подъезда и квартиры на первом этаже.

Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", местные жители увидели дым в подъезде и вызвали пожарных. По адресу прибыли три машины с огнеборцами. По словам жильцов, пожарные приехали быстро так как пожарная часть по соседству.

У жительницы первого этажа дым пропал в квартиру. Оказалось, что горит что-то в подвале. Пожарные пролили подвал снаружи, но дым продолжает идти. Несмотря на это, свернув шланги, пожарные уехали.

Жильцы возмущены тем что УК «Дом на Блинова» никак не отреагировала на вызовы.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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