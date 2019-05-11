В многоэтажке на Блинова произошел пожар
ОЛгонь вспыхнул в подвале дома
Пожар на Блинова не успел распространиться дальше подвалаФото: Екатерина Семенова
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В доме №4 по улице Блинова днев произошло задымление подъезда и квартиры на первом этаже.
Как сообщил корреспондент "КП-Саратов", местные жители увидели дым в подъезде и вызвали пожарных. По адресу прибыли три машины с огнеборцами. По словам жильцов, пожарные приехали быстро так как пожарная часть по соседству.
У жительницы первого этажа дым пропал в квартиру. Оказалось, что горит что-то в подвале. Пожарные пролили подвал снаружи, но дым продолжает идти. Несмотря на это, свернув шланги, пожарные уехали.
Жильцы возмущены тем что УК «Дом на Блинова» никак не отреагировала на вызовы.
.Фото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU