На трассе под Калининском погибли водитель и пассажир иномарки
Машина вылетела в кювет и перевернулась
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В Саратовской области вечером 10 мая в ДТП погибли два человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около села Третья Александровка под Калининском.
По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением. иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
54-летний водитель и 35-летний пассажир погибли на месте.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС и криминалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU