На трассе под Калининском погибли водитель и пассажир иномарки

СЕГОДНЯ 21:24 2019-05-10T21:24:34+03:00

Машина вылетела в кювет и перевернулась

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области вечером 10 мая в ДТП погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла около села Третья Александровка под Калининском.

По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением. иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

54-летний водитель и 35-летний пассажир погибли на месте.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС и криминалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU