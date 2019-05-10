Под Саратовом задержан очередной браконьер в сетями и карасями
У мужчины изъято 34 рыбины
Изменить размер текста:
В селе Красноармейское в Саратовской области полиция задержала за браконьерство 36-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, у него был обнаружен мешок с сетями и рыбой.
Улов гражданина составил 34 карася. Рыба была изъята, также полиция забрала у него три сети и ПВХ-костюм.
Напомним, в Саратовской области действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Граждане могу рыбачить только с берега водоема с удочкой. Сети запрещены.
ИСТОЧНИК KP.RU