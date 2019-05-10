Под Саратовом задержан очередной браконьер в сетями и карасями

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-10T14:39:25+03:00

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В селе Красноармейское в Саратовской области полиция задержала за браконьерство 36-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, у него был обнаружен мешок с сетями и рыбой.

Улов гражданина составил 34 карася. Рыба была изъята, также полиция забрала у него три сети и ПВХ-костюм.

Напомним, в Саратовской области действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Граждане могу рыбачить только с берега водоема с удочкой. Сети запрещены.

ИСТОЧНИК KP.RU