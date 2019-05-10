В Лысых горах мотоциклист сбил пенсионерку и скрылся
89-летняя пострадавшая госпитализирована
Изменить размер текста:
В Лысогорском районе Саратовской области мотоциклист сбил женщину и скрылся.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ЧП случилось в 17:00 в районном центре у дома №4 по 1-му Луговому проезду.
По предварительной версии, неустановленное мотоциклетное транспортное средство наехало на 89-летнюю женщину. После этого водитель скрылся с места аварии.
Пострадавшая была госпитализирована.
Полиция ведет розыск водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU