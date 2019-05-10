В Лысых горах мотоциклист сбил пенсионерку и скрылся

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-10T11:49:19+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области мотоциклист сбил женщину и скрылся.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ЧП случилось в 17:00 в районном центре у дома №4 по 1-му Луговому проезду.

По предварительной версии, неустановленное мотоциклетное транспортное средство наехало на 89-летнюю женщину. После этого водитель скрылся с места аварии.

Пострадавшая была госпитализирована.

Полиция ведет розыск водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU