2019-05-10T10:25:45+03:00
Общество

Панков: В Вольске Володин поставил ряд вопросов в интересах жителей

Спикер Госдумы посетил краеведческий музей, бывший роддом и городской парк
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный сегодняшнему визиту председателя Госдумы Вячеслава Володина в Вольск.

- В Вольске Володин поставил ряд вопросов в интересах жителей. В том числе, о комплексном подходе к перепланировке здания бывшего роддома. Чтобы обустроена была и прилегающая территория. Здание возвращено городу по инициативе спикера. Это важный ресурс для решения проблемы нехватки специалистов-медиков в районе. После переоборудования сюда переедут молодые врачи с семьями. Поднял Володин и вопрос по увеличению зарплаты для них. Постоянно общаясь с жителями районов, он знает реальную ситуацию по всем направлениям.

Справедливо высказался спикер о состоянии вольского краеведческого музея. Помогает с решением вопроса, который «завис» на местном уровне – по его восстановлению. А уже реализованные проекты он не снимает с контроля. С жителями, специалистами осматривает объекты, спрашивает мнение людей, вносит предложения по развитию. Так сегодня было в реконструированном вольском горпарке, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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