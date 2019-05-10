Численность безработных в Саратовской области превысила 12 тыс. человек

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-10T12:46:54+03:00

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В Саратовской области за четыре месяца 2019 года было трудоустроено при помощи центров занятости почти 11,5 тыс. человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции, численность безработных на конец апреля превысила 12 тыс. граждан. Количество вакансий в базе данных в два раза больше – 24,8 тыс. единиц.

На общественные работы были направлены 1 110 человек, временно трудоустроено 946 подростков. На профессиональное обучение направлены 837 безработных, 166 женщин в декрете и 49 пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU