В перевернувшейся в центре Саратова «Ниве» пострадал младенец

СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-10T08:47:59+03:00

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В центре Саратова в ДТП пострадал младенец.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.

Там столкнулись «Лада Приора» и «Нива». При этом последняя перевернулась. В салоне находился семимесячный ребенок, который пострадал и был госпитализирован силами Центра медицины катастроф.

На месте работали врачи, спасатели, пожарные, полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU