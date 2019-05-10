В перевернувшейся в центре Саратова «Ниве» пострадал младенец
Ребенок был госпитализирован
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В центре Саратова в ДТП пострадал младенец.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, авария произошла на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
Там столкнулись «Лада Приора» и «Нива». При этом последняя перевернулась. В салоне находился семимесячный ребенок, который пострадал и был госпитализирован силами Центра медицины катастроф.
На месте работали врачи, спасатели, пожарные, полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU