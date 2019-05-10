В Турковском район лихач погиб в перевернувшемся авто

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-10T08:35:59+03:00

22-летний водитель не справился с управлением

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Утром 9 мая в ДТП в Саратовской области погиб человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в Турковском районе.

Около 8 часов утра на 14-м километре автодороги поселка Большая Михайловка автомобиль Chevrolet Lanos вылетел в левый кювет. По предварительной версии, 22-летний водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением.

В перевернувшейся машине водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU