Очевидцы: Возле станции переливания крови в Саратове прогремел взрыв
Произошел пожар в двухэтажке
Фото соцсетей
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В Ленинском районе Саратова вечером 9 мая загорелся жилой дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Чайковского, 4 поступил в семь часов.
На место ЧП выехали четыре пожарных автомобиля. Как оказалось, горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. Неподалеку областной станции переливания крови.
При этом очевидцы в соцсети уверяют, что был слышен взрыв.
Площадь пожара составила около 20 кв. метров. Есть сведения об одном пострадавшем.
ИСТОЧНИК KP.RU