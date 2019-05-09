Очевидцы: Возле станции переливания крови в Саратове прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 20:20 2019-05-09T20:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова вечером 9 мая загорелся жилой дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о пожаре на улице Чайковского, 4 поступил в семь часов.

На место ЧП выехали четыре пожарных автомобиля. Как оказалось, горит квартира на втором этаже двухэтажного дома. Неподалеку областной станции переливания крови.

При этом очевидцы в соцсети уверяют, что был слышен взрыв.

Площадь пожара составила около 20 кв. метров. Есть сведения об одном пострадавшем.

ИСТОЧНИК KP.RU