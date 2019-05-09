Панков: Володин с глубоким уважением относится к героям - нашим землякам

СЕГОДНЯ 18:10 2019-05-09T19:13:51+03:00

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Работы по обновлению гарнизонного Дома офицеров и памятника летчице Марине Расковой в Энгельсе могут начаться в ближайшее время. Об этом шла речь на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с ветеранами-летчиками в Энгельсе, сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов» депутат Государственной Думы Николай Панков.

- Среди героев войны в нашей области много женщин. Все свои силы они отдавали для Победы. И не только трудились на заводах и в колхозах, но и воевали наравне с мужчинами. Среди них знаменитая летчица, Герой Советского Союза Марина Раскова, благодаря которой были сформированы женские авиаполки. Саратовские «ночные ведьмы» вошли в историю. В День Победы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным ветераны возложили цветы к монументу в Лётном городке Энгельса. Он с глубоким уважением относится к истории и героям - нашим землякам. Депутат ставит вопрос о реконструкции не только Дома офицеров в Летке, но и памятника нашей героической землячке.

Именно отсюда вышли 230 Героев Советского Союза, разлетевшихся на крыльях разных полков страны. Поэтому здесь необходимо делать не только памятник. Здесь необходим целый исторический комплекс. И все действия необходимо обсуждать с ветеранами и общественным советом.

Володин сказал, что деньги на реконструкцию гарнизонного Дома офицеров поступят в мае. «Это то, что мной обещано было в прошлую поездку», - довел до сведения спикер. Глядя на лица городской управы, он сразу понял, что-то здесь не то. Переспросил: «Что, нет документации?» По умолчанию понял - проблема. Уравновешенно, требовательно сказал: «Решайте, деньги придут, нужно начинать работы». И подошёл к ветеранам, они лучше понимают ответственность момента. Вместе с ними возложил цветы к памятнику Марины Расковой, – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU