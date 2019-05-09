2019-05-09T18:02:35+03:00
Происшествия

Саратовская пенсионерка помогла задержать мошенников из Пятигорска

Женщина не поверила лже-полицейским и не отдала деньги для помощи родственнику [видео]
Екатерина Семенова
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Кадр оперативного видеоКадр оперативного видео
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Полиция Саратова задержала двух жителей Пятигорска Ставропольского края.

Как сообщили «КП-Саратова» в ГУ МВД, молодые люди собирали средства с доверчивых горожан.

Злоумышленники приходили в квартиры граждан, которым за несколько минут до этого поступал звонок от якобы представителя правоохранительных органов о том, что их родственник попал в беду и необходимы деньги.

После этого двое жителей Пятигорска сообщали, что следует написать заявление в полицию, а также забирали деньги.

- Деньги переводили на банковскую карточку, а заявления выбрасывали – рассказал во время оперативной съемки один из задержанных.

За несколько дней гастролеры собрали с саратовцев около 200 тыс. рублей. Полиция считает, что жертв больше, поэтому обращается с призывом сообщить о преступлении в ГУ МВД.

Кроме того, полиция просит граждан проявлять бдительность и ни в коем случае не передавать деньги. Если неизвестные лица сообщают, например, что родственник попал в ДТП, то следует связаться с ним. Так, злоумышленников удалось задержать при помощи пенсионерки Ларисы Игоревны. По ее словам, в прошлом году произошла аналогичная ситуация. На этот раз она не растерялась и сразу сообщила в полицию.

Задержаны подозреваемые в мошенничестве в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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