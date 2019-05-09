Саратовская пенсионерка помогла задержать мошенников из Пятигорска
Полиция Саратова задержала двух жителей Пятигорска Ставропольского края.
Как сообщили «КП-Саратова» в ГУ МВД, молодые люди собирали средства с доверчивых горожан.
Злоумышленники приходили в квартиры граждан, которым за несколько минут до этого поступал звонок от якобы представителя правоохранительных органов о том, что их родственник попал в беду и необходимы деньги.
После этого двое жителей Пятигорска сообщали, что следует написать заявление в полицию, а также забирали деньги.
- Деньги переводили на банковскую карточку, а заявления выбрасывали – рассказал во время оперативной съемки один из задержанных.
За несколько дней гастролеры собрали с саратовцев около 200 тыс. рублей. Полиция считает, что жертв больше, поэтому обращается с призывом сообщить о преступлении в ГУ МВД.
Кроме того, полиция просит граждан проявлять бдительность и ни в коем случае не передавать деньги. Если неизвестные лица сообщают, например, что родственник попал в ДТП, то следует связаться с ним. Так, злоумышленников удалось задержать при помощи пенсионерки Ларисы Игоревны. По ее словам, в прошлом году произошла аналогичная ситуация. На этот раз она не растерялась и сразу сообщила в полицию.
Задержаны подозреваемые в мошенничестве в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU