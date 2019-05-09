В Саратове «Бессмертный полк» объединил 120 тыс. человек

СЕГОДНЯ 16:39 2019-05-09T16:43:11+03:00

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По центру Саратова сегодня, 9 Мая, прошел «Бессмертный полк».

Фото Юлии Кековой

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, патриотическая акция собрала около 120 тыс. участников.

Все поколения жителей города прошли по улице Московская, от Разина до Театральной площади, где после начался праздничный концерт. Многие несли в руках портреты своих предков.

Фото Юлии Кековой

Валерий Радаев пришел на «Бессмертный полк» со своим внуком. Глава региона пронес портрет деда – Ивана Уткова, участника Великой Отечественной войны.

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- Бабушка получила похоронку лишь в конце войны. Там было написано, что Иван Федорович Утков погиб в 42-ом. Я родился намного позже и не знал своего деда. Но с его фотографии начинается наш семейный альбом. Бабушка рассказывала, что он был очень добрым человеком, сильным, умелым. Всегда был готов помочь друзьям и соседям. Очень любил свою семью, дом, село, в котором жили. Когда началась война, ушел воевать и не вернулся. Для меня он всегда будет героем, отдавшим свою жизнь за Родину, – рассказал Валерий Радаев.

Фото Юлии Кековой

ИСТОЧНИК KP.RU