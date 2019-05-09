2019-05-09T16:16:24+03:00
День Победы

Николай Панков прошел в строю «Бессмертного полка»

Он пронес портрет деда
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков прошел в строю «Бессмертного полка». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Когда-то наши отцы и деды прошли парадным строем в честь Победы по улицам городов Европы. Сегодня родные и близкие идут с их портретами в колонне «Бессмертного полка». В центре города многолюдно. У каждого в семье – свой герой, своя история. И это порыв души – прийти сюда сегодня. Мой дедушка, Василий Иванович Панков, воевал в пехоте, не вернулся с войны. Вечная память героям. Всех с нашим днем – Днем Победы! – написал Панков.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вячеслав Володин прибыл в Энгельс
В Саратове «Бессмертный полк» объединил 120 тыс. человек
Вячеслав Володин посещает Саратовскую область
Татищевская районная больница выплатила предпринимателям более 320 тыс. рублей долга
По Саратову двинулся «Бессмертный полк»
СГЮА накормила солдатской кашей более 3000 саратовцев
Автобус №6 провалился в яму возле «Триумф Молла»
В Саратове остановилось трамвайное сообщение с центром города
Энгельсские бомбардировщики не пролетят над Красной площадью
В Саратове женщина пожаловалась на сгоревшую из-за медлительности пожарных дачу
Представители «Единой России» возложили цветы к вечному огню у мемориала «Журавли»
Под Саратовом мотоциклист врезался в «КамАЗ»
Убийцу двух косуль в Саратовской области оштрафовали на 400 тыс. рублей
У Валерия Радаева попросили помощи в установке памятника юнгам северного флота