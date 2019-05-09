СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-09T16:16:24+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков прошел в строю «Бессмертного полка». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Когда-то наши отцы и деды прошли парадным строем в честь Победы по улицам городов Европы. Сегодня родные и близкие идут с их портретами в колонне «Бессмертного полка». В центре города многолюдно. У каждого в семье – свой герой, своя история. И это порыв души – прийти сюда сегодня. Мой дедушка, Василий Иванович Панков, воевал в пехоте, не вернулся с войны. Вечная память героям. Всех с нашим днем – Днем Победы! – написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU