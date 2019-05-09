Представители «Единой России» возложили цветы к вечному огню у мемориала «Журавли»

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-09T13:29:43+03:00

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В 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне представители регионального отделения «Единой России», депутаты всех уровней почтили память погибших в годы войны, возложив цветы к вечному огню у мемориала «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе.

- Память о войне священна для каждого из нас. Поэтому в День Победы у мемориала на Соколовой горе всегда многолюдно. Когда длится минута молчания, и стучит метроном, мы чувствуем, что наши сердца бьются вместе. Мы – один народ, одна семья, – отметила председатель первичного отделения «Нагорное» партии «Единая Россия» Светлана Баштовенко.

Вместе с ветеранами, партийцами, жителями города цветы к вечному огню возложил секретарь регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Николай Панков.

- Военные годы были тяжелым испытанием для всех жителей области. Каждый внес вклад в Победу – сражаясь на фронте, работая на заводах и в полях. Наши отцы и деды, матери и бабушки не пустили врага на саратовскую землю, а после войны строили мирную жизнь. Сегодня, как и в каждый День Победы, тысячи людей искренне и от души пришли к «Журавлям». Поздравляю всех с праздником, спасибо нашим ветеранам за нашу мирную жизнь, – отметил Николай Панков.

По мнению председателя первичного отделения «Ново-Астраханское» Татьяны Чураковой, встречи с ветеранами – важный урок для молодежи.

- Мы пришли сегодня на Соколовую гору вместе с моими студентами. Не только возложить цветы, но и встретиться с теми, кто завоевал для нас Победу. Зная правду о войне, о нашей истории они сохранят ее для будущих поколений, – сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU