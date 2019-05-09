2019-05-09T13:29:43+03:00
День Победы

Представители «Единой России» возложили цветы к вечному огню у мемориала «Журавли»

В мероприятии приняли участи ветераны и студенты
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне представители регионального отделения «Единой России», депутаты всех уровней почтили память погибших в годы войны, возложив цветы к вечному огню у мемориала «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе.

- Память о войне священна для каждого из нас. Поэтому в День Победы у мемориала на Соколовой горе всегда многолюдно. Когда длится минута молчания, и стучит метроном, мы чувствуем, что наши сердца бьются вместе. Мы – один народ, одна семья, – отметила председатель первичного отделения «Нагорное» партии «Единая Россия» Светлана Баштовенко.

Вместе с ветеранами, партийцами, жителями города цветы к вечному огню возложил секретарь регионального отделения Партии, депутат Государственной Думы Николай Панков.

- Военные годы были тяжелым испытанием для всех жителей области. Каждый внес вклад в Победу – сражаясь на фронте, работая на заводах и в полях. Наши отцы и деды, матери и бабушки не пустили врага на саратовскую землю, а после войны строили мирную жизнь. Сегодня, как и в каждый День Победы, тысячи людей искренне и от души пришли к «Журавлям». Поздравляю всех с праздником, спасибо нашим ветеранам за нашу мирную жизнь, – отметил Николай Панков.

По мнению председателя первичного отделения «Ново-Астраханское» Татьяны Чураковой, встречи с ветеранами – важный урок для молодежи.

- Мы пришли сегодня на Соколовую гору вместе с моими студентами. Не только возложить цветы, но и встретиться с теми, кто завоевал для нас Победу. Зная правду о войне, о нашей истории они сохранят ее для будущих поколений, – сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобус №6 провалился в яму возле «Триумф Молла»
В Саратове остановилось трамвайное сообщение с центром города
Энгельсские бомбардировщики не пролетят над Красной площадью
В Саратове женщина пожаловалась на сгоревшую из-за медлительности пожарных дачу
Под Саратовом мотоциклист врезался в «КамАЗ»
Убийцу двух косуль в Саратовской области оштрафовали на 400 тыс. рублей
У Валерия Радаева попросили помощи в установке памятника юнгам северного флота
Перед ветеранами выступил первый исполнитель песни «День Победы» Леонид Сметанников
Под Саратовом ВАЗ сбил девятилетнего велосипедиста во дворе дома
Над Саратовом пролетели стратегические бомбардировщики
Валерию Радаеву показали медицинский вагон, которым управлял отец Олега Табакова
Валерий Радаев возложил цветы в Парке Победы
Саратовцы сравнили трассу под Аткарском с поверхностью Луны
В Саратовской области банда вымогателей собирала деньги в «воровской общаг»
В Саратове ожидается жаркий День Победы
В Саратове Алексея Прокопенко отпустили домой
Сотрудники ООО «КВС» почтили память воинов-освободителей
Зампреды правительства Саратовской области задекларировали квартиру в ипотеку, недостроенный дом и туалет
В столкновении иномарок в Балакове пострадала девушка-водитель
Губернатор Радаев заработал меньше своего заместителя
Сенатор купил боксерский ринг для спортсменов Петровска
В Алгае рабочие трудились без инструктажа
В Саратовской области появятся саженцы из Польши
В госпитале для ветеранов войн чествовали участников Великой Отечественной войны
Депутаты саратовской облдумы посоревновались, кто кого переорет
В Саратове встали трамваи маршрута №11
В Саратове возложили цветы мемориалу воинам-водителям