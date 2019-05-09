2019-05-09T11:05:55+03:00
Происшествия

Под Саратовом мотоциклист врезался в «КамАЗ»

Пострадала несовершеннолетняя девушка
Екатерина Семенова
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В селе Чкалово Краснокутского района Саратовской области вчера, 8 мая, в аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла.

Как сообщили 2КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 15:45 на пересечении улиц Рабочая и Чапаева.

30-летний водитель мотоцикла Racer без номеров попытался обогнать автомобиль «КамАЗ» под управлением 60-летнего мужчины.

Во время маневра мотоцикл столкнулся с грузовиком. 17-летняя пассажирка двухколесного транспорта была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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