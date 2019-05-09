Убийцу двух косуль в Саратовской области оштрафовали на 400 тыс. рублей
Он также получил условный срок
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В Саратовской области условный срок получил браконьер.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, злоумышленник убил двух косуль в декабре 2018 года.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным двухлетним сроком.
Мужчина также заплатит штраф в размере 400 тыс. рублей за причинение ущерба объектам животного мира.
Кроме этого, мужчине запрещено переезжать на другое место жительства, а также он обязан отмечаться в контролирующем органе.
ИСТОЧНИК KP.RU