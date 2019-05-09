2019-05-09T10:50:51+03:00
Происшествия

Убийцу двух косуль в Саратовской области оштрафовали на 400 тыс. рублей

Он также получил условный срок
Екатерина Семенова
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В Саратовской области условный срок получил браконьер.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, злоумышленник убил двух косуль в декабре 2018 года.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным двухлетним сроком.

Мужчина также заплатит штраф в размере 400 тыс. рублей за причинение ущерба объектам животного мира.

Кроме этого, мужчине запрещено переезжать на другое место жительства, а также он обязан отмечаться в контролирующем органе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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