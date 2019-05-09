Перед ветеранами выступил первый исполнитель песни «День Победы» Леонид Сметанников
Николай Панков поздравил жителей с праздником
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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост с поздравлениями ко Дню Победы.
- Всех поздравляю с нашим светлым праздником. Днем великой Победы! Это всеобщая наша Победа и радость. Перед ветеранами и жителями выступил наш земляк Сметанников. Леонид Сметанников – народный артист СССР. Он первый исполнил песню «День Победы». С праздником. Всем мирного неба и низкий поклон ветеранам, – написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU