Под Саратовом ВАЗ сбил девятилетнего велосипедиста во дворе дома
Ребенок был отпущен после оказания первой помощи
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8 мая в Татищеве Саратовской области был сбит ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:50 во дворе дома №1 на улице Северная.
Госавтоинспекция установила, автомобиль ВАЗ-211340 двигался задним ходом. 19-летний водитель машины не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на стоящего велосипедиста, 9-летнего мальчика.
Ребенок получил травмы, но после оказания первой помощи отпущен на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU