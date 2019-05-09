Под Саратовом ВАЗ сбил девятилетнего велосипедиста во дворе дома

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-09T10:16:35+03:00

Ребенок был отпущен после оказания первой помощи

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8 мая в Татищеве Саратовской области был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 20:50 во дворе дома №1 на улице Северная.

Госавтоинспекция установила, автомобиль ВАЗ-211340 двигался задним ходом. 19-летний водитель машины не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на стоящего велосипедиста, 9-летнего мальчика.

Ребенок получил травмы, но после оказания первой помощи отпущен на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU