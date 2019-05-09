Над Саратовом пролетели стратегические бомбардировщики
Самолеты шли очень низко над крышами домов
Фото Андрея Кузнецова
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Над Саратовом в День Победы пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95.
Корреспондент «КП-Саратов» сообщил, что несколько минут назад очень низко, буквально над крышами многоэтажек, пролетели три боевых самолета.
Бомбардировщики вылетели с авиационной базы под Энгельсом.
Фото Андрея Кузнецова
В соцсети также появилось видео полета. Некоторые комментаторы отмечают, что зрелище воздушной военной техники вызывает в них чувство патриотизма.
Стратегические бомбардировщики над Саратовом в День Победы.Видео соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU