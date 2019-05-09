2019-05-09T09:57:27+03:00
День Победы

Над Саратовом пролетели стратегические бомбардировщики

Самолеты шли очень низко над крышами домов
Екатерина Семенова
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Фото Андрея КузнецоваФото Андрея Кузнецова
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Над Саратовом в День Победы пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Корреспондент «КП-Саратов» сообщил, что несколько минут назад очень низко, буквально над крышами многоэтажек, пролетели три боевых самолета.

Бомбардировщики вылетели с авиационной базы под Энгельсом.

Фото Андрея Кузнецова

Фото Андрея Кузнецова

В соцсети также появилось видео полета. Некоторые комментаторы отмечают, что зрелище воздушной военной техники вызывает в них чувство патриотизма.

Стратегические бомбардировщики над Саратовом в День Победы.Видео соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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