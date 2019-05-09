Над Саратовом пролетели стратегические бомбардировщики

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-09T09:57:27+03:00

Самолеты шли очень низко над крышами домов

Изменить размер текста: A A

Над Саратовом в День Победы пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Корреспондент «КП-Саратов» сообщил, что несколько минут назад очень низко, буквально над крышами многоэтажек, пролетели три боевых самолета.

Бомбардировщики вылетели с авиационной базы под Энгельсом.

Фото Андрея Кузнецова

В соцсети также появилось видео полета. Некоторые комментаторы отмечают, что зрелище воздушной военной техники вызывает в них чувство патриотизма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707694" frameborder="0"></iframe> Стратегические бомбардировщики над Саратовом в День Победы.Видео соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU