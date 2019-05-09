Саратовцы сравнили трассу под Аткарском с поверхностью Луны

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-09T08:44:19+03:00

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Жители Саратовской области выложили в соцсети «ВКонтакте» видеоролик с убитой дорогой Саратов – Тамбов.

Пост опубликован в группе «Саратов онлайн» пользователей Марией Федоровой. Как уточняется, снят участок трассы в Аткарском районе.

На видео наложено звуковое сопровождение, как нельзя лучше отражающее состояние проезжей части: песня «Дороги» из кинофильма «Гардемарины, вперед!».

На кадрах видно, что трасса сплошь покрыта ямами и ухабами. Под постоям комментаторы сравнили состояние проезжей части с поверхностью Луны, покрытой кратерами.

Также пользователи оставляют комментарии, в которых сообщают о дорогах, похожих на эту: направления на Ершов, Озинки, Александров Гай.

ИСТОЧНИК KP.RU