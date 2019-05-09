Саратовцы сравнили трассу под Аткарском с поверхностью Луны
Убитая трасса Саратов - Тамбов.
Жители Саратовской области выложили в соцсети «ВКонтакте» видеоролик с убитой дорогой Саратов – Тамбов.
Пост опубликован в группе «Саратов онлайн» пользователей Марией Федоровой. Как уточняется, снят участок трассы в Аткарском районе.
На видео наложено звуковое сопровождение, как нельзя лучше отражающее состояние проезжей части: песня «Дороги» из кинофильма «Гардемарины, вперед!».
На кадрах видно, что трасса сплошь покрыта ямами и ухабами. Под постоям комментаторы сравнили состояние проезжей части с поверхностью Луны, покрытой кратерами.
Также пользователи оставляют комментарии, в которых сообщают о дорогах, похожих на эту: направления на Ершов, Озинки, Александров Гай.
ИСТОЧНИК KP.RU