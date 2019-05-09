В Саратовской области банда вымогателей собирала деньги в «воровской общаг»

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-09T08:03:46+03:00

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В Марксе Саратовской области вынесен приговор банде вымогателей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, на скамье подсудимых оказались 68-летний житель областного центра и 30 и 26-летний жители Марксовского района.

Суд установил, что в 2015 году пенсионер из Саратова, который придерживался так называемых «воровских традиций», взял в сообщники двух молодых жителей области, также склонных к преступной деятельности. При этом мужчины с детства занимались боевыми искусствами.

Банда занималась вымогательством денег у жителей Марксовского района. Всего зафиксировано шесть эпизодов. Преступники под надуманными предлогами, например, «оказание помощи в решении вопросов», требовали от граждан различные суммы – от 300 тыс. рублей и выше. За это они обещали уладить вопросы с их долгами перед кредиторами.

При этом с кредиторами они не встречались и переговоров не вели.

Кроме того, вымогатели требовали у успешных предпринимателей деньги в якобы «воровской общаг».

Если кто-то отказывался от «услуг» бандитов, то к нему применялись методы устрашения – например, организатора банды называли «криминальным авторитетом», который также морально давил на потерпевших.

Несмотря на то, своей вины злоумышленники не признали, суд приговорил их к реальным срокам заключения.

Организатор банды получил 8 лет, его сообщники по 9 и 10 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU