Сотрудники ООО «КВС» почтили память воинов-освободителей

СЕГОДНЯ 19:50 2019-05-08T19:50:46+03:00

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8 мая полторы тысячи саратовцев собрались на Воскресенском кладбище города, чтобы почтить память воинов освободителей, павших в годы Великой Отечественной войны. По сложившейся традиции 8 мая сотрудники «КВС» совместно с представителями органов власти, общественными организациями и гостями города прошли общей колонной к мемориалу «Братская могила». В церемонии приняли участие губернатор Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, депутаты Госдумы от Саратовской области.

Перед началом мероприятия присутствующие почтили память павших минутой молчания. После этого представители власти и общественности возложили цветы и венки к памятнику «Воину-освободителю».

В заключение военный оркестр исполнил гимн России, а солдаты пронесли Знамя Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU