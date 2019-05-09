2019-05-09T14:45:26+03:00
Происшествия

Татищевская районная больница выплатила предпринимателям более 320 тыс. рублей долга

В адрес главврача внесли представление
Дарья Вострикова
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Прокуратура Татищевского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в части своевременности оплаты исполненных контрактов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ГУЗ СО «Татищевская районная больница» заключила контракт с 10 предпринимателями.

На 4 апреля учреждение задолжало по этим договоренностям более 320 тыс. рублей.

После внесенного в адрес главврача представления деньги предпринимателям все-таки отдали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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