Татищевская районная больница выплатила предпринимателям более 320 тыс. рублей долга
В адрес главврача внесли представление
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Прокуратура Татищевского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в части своевременности оплаты исполненных контрактов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ГУЗ СО «Татищевская районная больница» заключила контракт с 10 предпринимателями.
На 4 апреля учреждение задолжало по этим договоренностям более 320 тыс. рублей.
После внесенного в адрес главврача представления деньги предпринимателям все-таки отдали.
ИСТОЧНИК KP.RU