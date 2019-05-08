В Алгае рабочие трудились без инструктажа
Прокуратура Александрово-Гайского района совместно с Государственной инспекцией труда в Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства об охране труда на предприятиях и в учреждениях района.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено, что в в МБУ ФОК «Заволжский» инструктажи с работниками проводились неправомочным лицом, в МУП «Коммунальный сервис», ГУЗ СО «Александрово-Гайская РБ», ООО «Алгайские коммунальные сети плюс» не было оценки условий труда на рабочих местах.
Выявленные нарушения ставят под угрозу безопасность жи
В отношении руководителей предприятий возбудили четыре административных производства и внесли представления.
ИСТОЧНИК KP.RU