2019-05-08T15:20:14+03:00
Происшествия

В Алгае рабочие трудились без инструктажа

В дело вмешалась прокуратура
Дарья Вострикова
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Прокуратура Александрово-Гайского района совместно с Государственной инспекцией труда в Саратовской области провела проверку соблюдения законодательства об охране труда на предприятиях и в учреждениях района.

Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено, что в в МБУ ФОК «Заволжский» инструктажи с работниками проводились неправомочным лицом, в МУП «Коммунальный сервис», ГУЗ СО «Александрово-Гайская РБ», ООО «Алгайские коммунальные сети плюс» не было оценки условий труда на рабочих местах.

Выявленные нарушения ставят под угрозу безопасность жи

В отношении руководителей предприятий возбудили четыре административных производства и внесли представления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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