В Саратовской области появятся саженцы из Польши
Разрешение на ввоз дал региональный Россельхознадзор
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Три семерки» из Гвардейского района ввозить в Россию цветы из польского питомника Szkolka Drew I Krzewow Ozdobnych Edward Kania (Zdziarzec 70 b, 39-311 Zdziarzec, Poland).
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну можно завезти чуть более 3 тыс. саженцев
Отделение решение принимается о ввозе каждой из партий по результатам лабораторной экспертизы.
Теперь цветы от перевозчика из Калининградской области могут появиться у нас в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU