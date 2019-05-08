2019-05-08T15:16:01+03:00
Общество

В Саратовской области появятся саженцы из Польши

Разрешение на ввоз дал региональный Россельхознадзор
Дарья Вострикова
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области разрешило ООО «Три семерки» из Гвардейского района ввозить в Россию цветы из польского питомника Szkolka Drew I Krzewow Ozdobnych Edward Kania (Zdziarzec 70 b, 39-311 Zdziarzec, Poland).

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в страну можно завезти чуть более 3 тыс. саженцев

Отделение решение принимается о ввозе каждой из партий по результатам лабораторной экспертизы.

Теперь цветы от перевозчика из Калининградской области могут появиться у нас в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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