В госпитале для ветеранов войн чествовали участников Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-08T15:02:21+03:00

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В госпитале для ветеранов войн состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов с особым трепетом относится к ветеранам, пациентам госпиталя. В преддверии Дня Победы в Саратовском областном клиническом госпитале для ветеранов войн состоялся ряд торжественных и праздничных мероприятий, приуроченных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

Сегодня, 8 мая, на базе учреждения состоялась торжественная церемония открытия музея Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн. В мероприятии приняли участие ветераны госпиталя, пациенты и сотрудники учреждения. Открывая мероприятие, главный врач госпиталя, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев подчеркнул, что идея создания музея зародилась в начале этого года.

- Для нас очень важно сохранять память о сотрудниках госпиталя, которые трудились в нашем учреждении с момента его открытия, работая еще в областной больнице № 1. Вместе с врачами госпиталя для ветеранов войн участие в сборе экспонатов музейной экспозиции активное участие приняли и пациенты нашего госпиталя. Выражаю надежду, что и после открытия музея его коллекции и дальше будут постоянно пополняться, в том числе и с вашей помощью, — отметил Ковалев.

В госпитале постоянно получают лечение ветераны и участники ВОВ, труженики тыла, вдовы.

Секретом своего долголетия поделился Алексей Егорович Лапшин, находящийся на лечении в 1 гериатрическом отделении Госпиталя. Алексею Егоровичу 92 года. За его плечами 28 лет службы в армии и 26 лет трудового стажа. Алексей Егорович называет себя четырежды ветераном: Великой Отечественной войны, военной службы, труда и супружеской жизни. Вместе со своей супругой Лидией Павловной (92 года) они прожили в браке 68 лет.

Несмотря на свою непростую жизнь, супруги Лапшины полны сил, энергии и позитива. Оставаться в хорошей форме в почтенном возрасте помогает оптимизм и физическая активность.

- Так получилось, что у нас с женой никогда не было автомобиля, — делится секретом долголетия Алексей Егорович. — И хорошо, что не было: мы с женой, насколько возможно, всегда ходили пешком, привыкли много двигаться. Но самое важное — это счастливая семья».

У супругов два сына, четыре внука и два правнука. Сейчас Алексей Егорович и Лидия Павловна живут со своими детьми и стараются во всем помогать своим внукам и правнукам.

- Я от всей души хочу поздравить весь коллектив Госпиталя с наступающим праздником. Хочу пожелать, чтобы все были здоровыми, успешными и счастливыми, как я. Очень радует, что в Госпитале нас всегда встречают чистота, порядок, вежливость и уют, — отметил Лапшин.

В эти предпраздничные дни для ветеранов-пациентов госпиталя были организованы концерты марксовской школы искусств и ДК «Звезда», на которых были исполнены произведения военного времени.

Поздравили ветеранов и воспитанники Гимназии №1. Ребята вручили ветеранам и участникам ВОВ, труженикам тыла, находящимся на лечении в памятные подарки и цветы.

С наступающим Праздником Победы поздравил ветеранов и главный врач Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев.

- Мужество, стойкость и самоотверженность наших дедов является примером для всех нас и всегда будет жить в нашей памяти. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мы обязаны нашей жизнью великому поколению Героев. Спасибо вам за ваш ратный и трудовой подвиг, за вашу мудрость и неравнодушие. Низкий вам поклон за мирное небо над головой, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU