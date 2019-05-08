В Саратове возложили цветы мемориалу воинам-водителям

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-08T14:49:10+03:00

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6 мая 2019 года у Мемориального комплекса воинам-водителям состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 74-й годовщины Великой Победы.

В данном мероприятии приняли участие руководители и работники крупнейших автотранспортных и дорожных предприятий города, сотрудники полиции, учащиеся юношеской автомобильной школы, ветераны автомобильной отрасли, члены Региональной федерации автомобильного спорта.

Участников мероприятия поздравили: министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области – Николай Чуриков; председатель СРООР «Союз дорожников и транспортников», депутат Саратовской областной Думы — Николай Семенец; заместитель начальника Нижнее-Волжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора — Андрей Самохвалов; председатель общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства — Борис Кайданов; заместитель главы администрации Энгельсского района — Иван Казаченко.

В своих поздравлениях выступающие выразили особую признательность и почет ветеранам, ценой неимоверных лишений завоевавшим для нас, их потомков, мирное будущее нашей Отчизны. Отметили, что этот День является поистине всенародным праздником, который объединяет все поколения россиян, вызывает обостренное чувство гордости за наш народ, выстоявший и победивший в жестокой битве с фашизмом.

Было сказано и о ключевой роли саратовских водителей в сражении за Сталинград, которые обеспечивали доставку военной техники, медикаментов, продовольствия. В годы войны трассу Саратов — Камышин — Сталинград называли «дорогой жизни».

В ходе мероприятия также выступили студенты Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова, которые исполнили всеми любимые песни, посвященные событиям военных лет, такие как «Тучи в голубом», «Журавли» и другие.

По окончании торжественной части, отдавая дань уважения, память погибших почтили минутой молчания, после которой все присутствующие возложили цветы к подножью мемориалу.

Пусть память о тех, кто спас Отечество от фашизма, всегда будет для нас священна. Наш долг — свято чтить светлую память о них, и делать всё для создания достойных условий ныне живущим ветеранам, воспитывать на их героических примерах беззаветной любви к Родине подрастающее поколение.

ИСТОЧНИК KP.RU