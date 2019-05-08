Жители Заводского района остались без воды из-за рухнувшего дерева

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-08T14:40:57+03:00

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Сегодня, 8 мая, жители Заводского района остались без горячей воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на улице Азина,51 прорвались коммуникации из-за рухнувшего дерева.

Для устранения проблемы прибыли сотрудники городской службы спасения, которые распилили зеленое насаждение и освободили трубу из плена.

Коммуникация принадлежит ПАО «Т Плюс» , поэтому решением проблемы теперь будут заниматься они.

ИСТОЧНИК KP.RU