Жители Заводского района остались без воды из-за рухнувшего дерева
ЧП произошло сегодня
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Сегодня, 8 мая, жители Заводского района остались без горячей воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на улице Азина,51 прорвались коммуникации из-за рухнувшего дерева.
Для устранения проблемы прибыли сотрудники городской службы спасения, которые распилили зеленое насаждение и освободили трубу из плена.
Коммуникация принадлежит ПАО «Т Плюс» , поэтому решением проблемы теперь будут заниматься они.
ИСТОЧНИК KP.RU