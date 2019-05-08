Саратовцы увидят картины ветерана-художника

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-08T14:11:03+03:00

Выставка будет идти весь май

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В Городском центре им. П.А. Столыпина состоялось открытие художественной выставки «Был месяц май», посвящённой работам Григория Харькова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это ветеран Великой Отечественной войны, который писал уникальные пейзажи, портреты и натюрморты.

Он прошёл тяжёлыми дорогами войны рядовым сапером от Сталинграда до Берлина.

Посетить экспозицию можно будет абсолютно бесплатно весь май.

ИСТОЧНИК KP.RU