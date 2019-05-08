Саратовцы увидят картины ветерана-художника
Выставка будет идти весь май
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В Городском центре им. П.А. Столыпина состоялось открытие художественной выставки «Был месяц май», посвящённой работам Григория Харькова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это ветеран Великой Отечественной войны, который писал уникальные пейзажи, портреты и натюрморты.
Он прошёл тяжёлыми дорогами войны рядовым сапером от Сталинграда до Берлина.
Посетить экспозицию можно будет абсолютно бесплатно весь май.
ИСТОЧНИК KP.RU