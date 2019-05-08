2019-05-08T14:08:23+03:00
Происшествия

Школы Федоровского района вернули долг за еду в 166 тыс. рублей

Они не отдали деньги предприятию
Дарья Вострикова
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Прокуратура Федоровского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено, что девять муниципальных образовательных учреждений района задолжали ООО «Центр – Мокроус» 166,6 тыс. рублей.

После внесенного в адрес начальника управления образования районной администрации представления, деньги компания все-таки получила.

К ответственности привлекли девять должностных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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