Школы Федоровского района вернули долг за еду в 166 тыс. рублей
Они не отдали деньги предприятию
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Прокуратура Федоровского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Как рассказали «КП-Саратов»в областной прокуратуре, установлено, что девять муниципальных образовательных учреждений района задолжали ООО «Центр – Мокроус» 166,6 тыс. рублей.
После внесенного в адрес начальника управления образования районной администрации представления, деньги компания все-таки получила.
К ответственности привлекли девять должностных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU