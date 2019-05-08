2019-05-08T14:06:11+03:00
Недвижимость

Более 5000 тонн КГО поступило на мусороперерабатывающие комплексы за прошедшую неделю

Это больше, чем в прошлый Первомай
Екатерина Семенова
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В майские праздники работа отрасли по обращению с ТКО ведётся в штатном режиме. Регоператор контролирует качество уборки контейнерных площадок в Саратове и области в ежедневном режиме и поставил задачу мусоровывозящим компаниям усилить вывоз крупногабаритных отходов. В минувшие выходные на муниципальные мусороперегрузочные станции и мусороперерабатывающие комплексы Энгельса и Балаково поступило более 5000 тонн крупногабаритных коммунальных отходов.

- Поток КГО очень большой, на порядок больше, чем в прошлый Первомай. Это радует, поскольку весь этот мусор будет нами переработан, а не окажется на свалках. Рост больше чем в 10 раз, что подчеркивает прозрачность отрасли и перенаправление мусорных потоков на легальные и экологически безопасные обработку и захоронение, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Согласно Федеральному закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в состав ТКО входят бытовые отходы и крупногабаритные отходы – старая мебель, бытовая техника, сантехника и т.д. Эти отходы Регоператор вывозит без дополнительной оплаты. Что касается опавших листьев, спиленных веток и строительных отходов, то они не включены в нормы накопления ТКО для населения и не учтены в едином тарифе на услугу Регоператор на территории области. На сегодняшний день в вывозе мусора в зоне обслуживания Регоператора задействовано более 300 единиц техники, в том числе специализированные ломовозы и бункеровозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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