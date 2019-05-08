2019-05-08T14:04:11+03:00
Общество

У прокуратуры не нашлось вопросов к изменению Устава Саратовской области

Законопроект был отправлен на заседание комитета облдумы
Екатерина Семенова
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В Саратовской областной думы продолжается обсуждение изменений в Устав региона.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», дискуссия рабочей группы проходит оживленно, у народных избранников немало вопросов по поводу планируемых кадровых нововведений.

- Новый вице-губернатор берется для реализации нацпроектов, то есть, когда они закончаться, должность ликвидируют, — поинтересовался депутат Станислав Денисенко.

На это представитель губернатора в облдума Ольга Павлова отметила, что должности создаются без привязки к срокам.

Депутат Александр Анидалов подчеркнул, что если в организации тяжелое финансовое положение, то руководитель не берет себе обычно еще одного высокооплачиваемого зама.

- Чем руководствовался инициатор этих изменений, непонятно. Возможно, они нужны. Что получим мы от этих изменений? — спросил он.

И получил ответ: Усовершенствование структуры власти, повышение ее эффективности.

- Что в результате мы получим? Конкретно, что улучшится у народа? — настаивал Анидалов.

Его заверили, что улучшится работа правительства

Другой депутат, Владимир Есипов, предложил законопроект отложить, поскольку, по его мнению, представитель губернатора не ответила на вопросы.

Представитель прокуратуры заметил, что у юристов ведомства вопросов к законопроекту не возникло.

Рабочие группы собирались для работы над текстом, а не концепцией. К тексту вопросов нет. А концепцию обсуждать нужно на комитете и думе, — считает представитель ведомства.

После этого председатель рабочей группы по госстроительству Алексей Антонов заявил что вопрос выносится на заседание комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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