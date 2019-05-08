Под Саратов водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком
Пострадали два пассажира
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Сегодня, 8 мая, на 19-м километре трассы Ершов-Чапаевка столкнулись Daewoo Nexia и ГАЗ 3309.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии погиб 36-летний водитель легковушки.
По предварительным данным, мужчина не соблюдал дистанцию до автомобиля, который ехал впереди.
Двум пассажирам иномарки понадобилась помощь медиков, но от госпитализации они отказались.
С места происшествия скрылся 54-летний водитель грузовика.
На месте работают бригада скорой помощи и дорожная инспекция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU