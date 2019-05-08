Панков поделился с ветеранами на Параде Победы своими стихами

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-08T13:08:06+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, посвященный сегодняшнему Параду Победы в Саратове.

- Торжественно прошел парад на Театральной площади Саратова. Росгвардейцы, кадеты, курсанты, артиллеристы, спасатели, казаки, таможенники, студенты колледжей прошли торжественным строем. У молодежи растёт интерес к нашей истории, поэтому здесь и воспитанники военно-патриотических центров. Порадовали выступлением творческие коллективы и земляки-вольчане, курсанты военного института материального обеспечения. И конечно, главные сегодня на параде — наши ветераны. Низкий поклон вам за то, что над нашим городом сегодня такое мирное синее небо.

Выступая на встрече перед ветеранами, поблагодарил их за подвиги. Поклонился их героизму. Сколько энергетики и сил они до сих пор вместе с Победой дарят нам!

Поделился с ними своим собственным четверостишием. Эти строчки пришли ко мне во время встречи. Ветераны стали моими первыми слушателями.

На Мамаевом кургане — дожди,

На Сапун-горе — тишина,

А в Саратове с Соколовой горы

Журавли кричат ветеранам: «Ура!» — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU