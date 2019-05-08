В Петровске возле детского сада поставили светофоры

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-08T13:00:19+03:00

На их отсутствие обратила внимание прокуратура

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Петровская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что у пешеходного перехода вблизи детского сада № 9 «Березка» нет дорожной разметки, знаков и светофоров.

В суд направлен иск к администрации района с требованием устранить недочеты, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU