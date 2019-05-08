В Саратове прошел Парад в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-08T12:39:25+03:00

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Чем дальше от нас 1945 год, тем важнее сохранить народную память о Великой Победе, подчеркнул секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков.

Парад в честь 74-летия Победы состоялся 8 мая на Театральной площади Саратова. В составе колонны прошли парадные расчеты воинских подразделений, ветеранских организаций, высших и средних учебных заведений, образовательных учреждений. Среди зрителей были сотни партийцев: депутаты фракций «Единой России» в Государственной, областной и городской Думе, члены и сторонники местных и первичных отделений.

Своим выступлением порадовали саратовцев рота почетного караула Вольского военного института материального обеспечения, сводный военный оркестр и творческие коллективы области.

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- 9 мая 1945 года наши деды и прадеды поставили точку в летописи самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества. Не они ее начали. Но они остановили врага, не сдали Москву и Сталинград. Гнали врага от Курска и Минска. Освободили Прагу и Белград. Взяли Вену и Берлин! Сегодня на главной площади Саратова участники тех великих событий, — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков отметил, что для нашего народа 9 мая всегда будет особым днем.

- День Победы пронизан радостью и грустью. Он объединяет наш народ и придает нам сил. Чем дальше от нас 1945-й год, тем важнее сохранить народную память о Великой Победе, передавать ее из поколения в поколение. Именно поэтому мы выходим с портретами родственников на акцию «Бессмертный полк», проводим «Диктант Победы». Посмотреть парад сегодня тоже пришли тысячи людей. Поздравляю всех с праздником. Низкий поклон ветеранам, которые подарили мирную жизнь будущим поколениям, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU