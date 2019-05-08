На саратовском ипподроме откроется 161 беговой сезон

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-08T11:56:00+03:00

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На саратовском ипподроме откроется 161-й беговой сезон, в рамках которого 18 мая пройдут межрегиональные конноспортивные соревнования, в которых примут участие лошади, принадлежащие коневладельцам Саратовской, Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Тамбовской, Ульяновской, Липецкой и Московской областей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, мероприятие приурочено к открытию 161-го бегового сезона.

Планируется проведение восьми заездов.

Отметим, что в регионе разводят четыре породы лошадей: русскую рысистую, орловскую, торийскую и русскую тяжеловозную, в небольшим количествах еще Арабскую, Донскую, Буденовскую, чистокровную верховую, американскую рысистую и першеронскую породы.

ИСТОЧНИК KP.RU