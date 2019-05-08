В Саратове встали трамваи и троллейбусы семи маршрутов
Транспорт не едет из-за обесточки
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Сегодня, 8 мая,в Саратове встали трамваи №3,9,10 и 11, а также троллейбусы №2,2а и 16.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» сообщили, что движение прервалось на перекрестке Вавилова и Астраханской из-за обесточки.
«Тройки» не едут от Мирного переулка, «девятки» и «десятки» лишь до Детского парка, а вагоны маршрута №11 только до улицы Осипова.
ИСТОЧНИК KP.RU