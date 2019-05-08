Саратовская студентка взяла бронзу мирового турнира по теннису
Соревнования прошли в Испании
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Саратовская спортсменка Анастасия Гасанова приняла участие в турнире по теннису серии International Tennis Federation.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования прошли в Испании.
Студентка в паре с Александриной Найденовой из Болгарии обошла соперниц из Греции, Сербии и Испании, после чего вышла в полуфинал.
В заключительном этапе соревнований она уступила британкам.
ИСТОЧНИК KP.RU