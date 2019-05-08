2019-05-08T10:41:25+03:00
Общество

Саратовская студентка взяла бронзу мирового турнира по теннису

Соревнования прошли в Испании
Дарья Вострикова
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Саратовская спортсменка Анастасия Гасанова приняла участие в турнире по теннису серии International Tennis Federation.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, соревнования прошли в Испании.

Студентка в паре с Александриной Найденовой из Болгарии обошла соперниц из Греции, Сербии и Испании, после чего вышла в полуфинал.

В заключительном этапе соревнований она уступила британкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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