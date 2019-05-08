В саратовской больнице обокрали пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-08T10:30:46+03:00

Из тумбочки у нее вытащили деньги

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 74-летней пенсионерки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, жительница Балашова лежала в восьмой палате отделения нейрохирургии городской клинической больницы. Из ее сумки, которая лежала в тумбочке, кто-то вытащил 5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 34-летнего рецидивиста. Он во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и поместили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU