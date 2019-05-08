В саратовской больнице обокрали пенсионерку
Из тумбочки у нее вытащили деньги
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 74-летней пенсионерки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, жительница Балашова лежала в восьмой палате отделения нейрохирургии городской клинической больницы. Из ее сумки, которая лежала в тумбочке, кто-то вытащил 5 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 34-летнего рецидивиста. Он во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело и поместили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU