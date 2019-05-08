В Саратове для поимки должницы приставы заказали у нее хинкали
В Октябрьском районе Саратова в отдел судебных приставов поступил материал о взыскании суммы ущерба с виновницы ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, женщина должна была выплатить около 40 тыс. рублей.
Так как добровольно гасить задолженность гражданка не собиралась, в отношении нее было начато исполнительное производство. Дома женщину застать не удалось, ее мать пояснила, что та здесь не проживает. Однако после визита приставов мать должницы связалась с дочерью, и женщина перечислила часть долга в размере 10 тыс. рублей.
Так как сама она в отдел не явилась, то было принято решение доставить ее принудительно.
Приставам удалось установить, что гражданка занимается бизнесом — изготовлением хинкали на дому, а также развозит их по адресам. Приставы пошли на хитрость — они нашли женщину в соцсетях, оформили заказ, а когда она привезла хинкали, ее доставили в отдел.
В итоге женщина оплатила долг с полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU