В Саратове для поимки должницы приставы заказали у нее хинкали

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-08T10:29:07+03:00

Когда женщина привезла заказ, ее отправили в отдел

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В Октябрьском районе Саратова в отдел судебных приставов поступил материал о взыскании суммы ущерба с виновницы ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП, женщина должна была выплатить около 40 тыс. рублей.

Так как добровольно гасить задолженность гражданка не собиралась, в отношении нее было начато исполнительное производство. Дома женщину застать не удалось, ее мать пояснила, что та здесь не проживает. Однако после визита приставов мать должницы связалась с дочерью, и женщина перечислила часть долга в размере 10 тыс. рублей.

Так как сама она в отдел не явилась, то было принято решение доставить ее принудительно.

Приставам удалось установить, что гражданка занимается бизнесом — изготовлением хинкали на дому, а также развозит их по адресам. Приставы пошли на хитрость — они нашли женщину в соцсетях, оформили заказ, а когда она привезла хинкали, ее доставили в отдел.

В итоге женщина оплатила долг с полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU