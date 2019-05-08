По Театральной площади прошел Парад Победы
Сегодня, 8 мая, на Театральной площади Саратова проходит торжественный парад, посвященный 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
На мероприятие прибыли губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, чиновники, общественники.
В параде приняли участие более тысячи студентов, сотрудников оперативных служб, кадетов, таможенников, военнослужащих, росгвардейцев, сотрудников полиции, летчиков, ракетчиков.
Войска Саратовского гарнизона прошли под командованием подполковника Евгения Чалого.
Парад Победы на Театральной площади Саратова.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Парад принял начальник гарнизона полковник Валерий Мишнев. Он отчитался губернатору, что войска построены.
- Поздравляю всех с годовщиной великой Победы. 9 мая 1945 года наши прадеды поставили точку в самой жестокой войне — освободили Прагу, взяли Берлин. Слава войнам-героям , вечная память павшим — сказал он.
После этого площадь прогремела трехкратным ура и залпами из ружей.
Участники парада промаршировали группами мимо сцены, где сидели также ветераны Великой Отечественной войны под звуки оркестра.
.Фото: Дарья Вострикова
Фото: Дарья Вострикова
Мероприятие завершилось торжественным кругом военных музыкантов и показательными выступлениями роты военного караула.
После этого началась концертная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU