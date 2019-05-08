По Театральной площади прошел Парад Победы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-08T09:57:32+03:00

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Сегодня, 8 мая, на Театральной площади Саратова проходит торжественный парад, посвященный 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятие прибыли губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, чиновники, общественники.

В параде приняли участие более тысячи студентов, сотрудников оперативных служб, кадетов, таможенников, военнослужащих, росгвардейцев, сотрудников полиции, летчиков, ракетчиков.

Войска Саратовского гарнизона прошли под командованием подполковника Евгения Чалого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/707444" frameborder="0"></iframe> Парад Победы на Театральной площади Саратова.

Фото: Дарья Вострикова

Парад принял начальник гарнизона полковник Валерий Мишнев. Он отчитался губернатору, что войска построены.

- Поздравляю всех с годовщиной великой Победы. 9 мая 1945 года наши прадеды поставили точку в самой жестокой войне — освободили Прагу, взяли Берлин. Слава войнам-героям , вечная память павшим — сказал он.

После этого площадь прогремела трехкратным ура и залпами из ружей.

Участники парада промаршировали группами мимо сцены, где сидели также ветераны Великой Отечественной войны под звуки оркестра.

Фото: Дарья Вострикова

Мероприятие завершилось торжественным кругом военных музыкантов и показательными выступлениями роты военного караула.

После этого началась концертная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU