На Первомай в Саратове задержали подростка с наркотиками
Прокуратура проверит его родителей
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В Ленинском районе Саратова полиция задержала подростка с наркотиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 1 мая патрульно-постовая служба для досмотра остановила 22-летнего мужчину и 17-летнего подростка. При себе у них было обнаружено наркотическое средство.
По данному факту возбуждено административное дело. Также назначена проверка условий жизни и воспитания мальчика и исполнения его родителями своих обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU