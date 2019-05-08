На Первомай в Саратове задержали подростка с наркотиками

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-08T09:00:58+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция задержала подростка с наркотиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 1 мая патрульно-постовая служба для досмотра остановила 22-летнего мужчину и 17-летнего подростка. При себе у них было обнаружено наркотическое средство.

По данному факту возбуждено административное дело. Также назначена проверка условий жизни и воспитания мальчика и исполнения его родителями своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU