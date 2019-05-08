В Саратове бомж украл у безработного шампура

СЕГОДНЯ 08:48 2019-05-08T08:48:06+03:00

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В Волжском районе Саратова вначале марта был ограблен дачный домик СНТ «Сарговик».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, с заявлением о краже 10 марта обратился 22-летний безработный. По его словам, из дачи были украдены: телевизор и шампура. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала 59-летнего мужчину без определенного места жительства. Ранее он неоднократно был судим за кражи.

Подозреваемый признался и сообщил, что свою добычу он успел продать на Сенном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU