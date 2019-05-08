В Саратовской области задержан похититель микроволновок

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-08T08:19:09+03:00

Мужчина забирался в чужие дома в Ершове

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В Ершовском районе Саратовской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в кражах из домов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, подозреваемому 39-лет, он уже был неоднократно судим.

29-летняя женщина рассказала, что в ее дом по улице Антонова неизвестные проникли в период с ноября 2018 года по 24 апреля. Были украдены микроволновка и мультиварка.

У 33-летней женщины 28 апреля была похищена микроволновка.

Были возбуждены уголовные дела, похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU