В Саратовской области задержан похититель микроволновок
Мужчина забирался в чужие дома в Ершове
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В Ершовском районе Саратовской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в кражах из домов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, подозреваемому 39-лет, он уже был неоднократно судим.
29-летняя женщина рассказала, что в ее дом по улице Антонова неизвестные проникли в период с ноября 2018 года по 24 апреля. Были украдены микроволновка и мультиварка.
У 33-летней женщины 28 апреля была похищена микроволновка.
Были возбуждены уголовные дела, похищенное изъято.
ИСТОЧНИК KP.RU