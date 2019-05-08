2019-05-08T08:05:57+03:00
Общество

Николай Панков обсудил с однопартийцами проблемы Балаково

Он напомнил, что партия всегда должна выступать на стороне жителей
Екатерина Семенова
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«Единая Россия» должна всегда выступать на стороне жителей. Об этом напомнил секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Николай Панков на встрече с однопартийцами в Балаково.

Он привел примеры, когда партия не выражала свою позицию по вопросам, важным для жителей. В том числе, по отсутствию питьевой воды в селе Маянга, обустройству очередного, четвертого по счету кладбища у села Ивановка.

- Люди всегда должны видеть нашу поддержку. Возможно, кто-то уже работает, как привык, по шаблону, и поэтому нет движения вперед. Но требования жителей к нашей работе растут, и это совершенно справедливо. Это качество жизни, развитие здравоохранения, образования. Нужны такие идеи и инициативы, чтобы люди за нами пошли. А если для кого-то такой формат работы слишком тяжелый, они могут найти себе применение в каких-то других сферах работы, не в партии, — отметил Николай Панков.

Но есть и примеры активности балаковских партийцев, отметил депутат. Они открыто выступили на стороне жителей, когда мусоровывозящие компании стали некачественно выполнять свои обязанности. Тогда же Николай Панков по просьбам жителей обращался в прокуратуру и добился перерасчета за некачественную услугу.

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Александр Овсянников, главный врач Балаковской районной поликлиники, высказал предложение по решению острой для района проблемы — нехватки медицинских специалистов.

- Надо не словом, а делом заинтересовать молодежь, показать, что именно здесь они могут наработать огромный опыт и стать настоящими специалистами в своем деле, — предложил Овсянников.

Наталья Красильникова, член местного политсовета, высказала мнение, что многое зависит от работы депутатов в округах.

- Если мы каждый что-то сделаем, объединим людей, то получим результат. А если займем позицию, что я плачу налоги, а дальше это не мое, то ничего не достигнем, — сказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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