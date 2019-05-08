Под Хвалынском «Гранта» врезалась в иномарку

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-08T07:55:10+03:00

Водитель отечественного авто мог быть пьян

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В Хвалынском районе Саратова столкнулись Lada Granta и Honda.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 51-м километре трассы Сызрань — Волгоград.

По предварительной версии, водитель отечественного авто был нетрезв. Он попытался совершить обгон, но машина боком столкнулась с иномаркой.

На емсте работали областные спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим. Госпитализация не потребовалась.

Также работали сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU