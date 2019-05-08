Под Хвалынском «Гранта» врезалась в иномарку
Водитель отечественного авто мог быть пьян
Изменить размер текста:
В Хвалынском районе Саратова столкнулись Lada Granta и Honda.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась на 51-м километре трассы Сызрань — Волгоград.
По предварительной версии, водитель отечественного авто был нетрезв. Он попытался совершить обгон, но машина боком столкнулась с иномаркой.
На емсте работали областные спасатели, которые оказали первую помощь пострадавшим. Госпитализация не потребовалась.
Также работали сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU