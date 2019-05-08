Праздники в Саратове начинаются с пробок

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-08T07:40:34+03:00

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Московская закрыта от Горького до Радищева. На Театральной площади собираются будущие участники парада. Всех пропускают через металлоискатель.

На прилежащих улицах пробки, остановлен весь транспорт. Улицы Кутякова, Вольская, Горького стоят в плотных заторах. Остановилось движение по Первомайской - при подъезде к Радищева она перекрыта, от перекрестка с Соборной.

Предупреждения о перекрытиях улиц власти распространяли за несколько дней.

На площадь собираются участники парадаФото: Екатерина Семенова

Вход и выход с Театральной - через металлоискателиФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU