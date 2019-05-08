Праздники в Саратове начинаются с пробок
Московская закрыта от Горького до Радищева. На Театральной площади собираются будущие участники парада. Всех пропускают через металлоискатель.
.Фото: Екатерина Семенова
На прилежащих улицах пробки, остановлен весь транспорт. Улицы Кутякова, Вольская, Горького стоят в плотных заторах. Остановилось движение по Первомайской - при подъезде к Радищева она перекрыта, от перекрестка с Соборной.
.Фото: Екатерина Семенова
Предупреждения о перекрытиях улиц власти распространяли за несколько дней.
На площадь собираются участники парадаФото: Екатерина Семенова
Вход и выход с Театральной - через металлоискателиФото: Екатерина Семенова
ИСТОЧНИК KP.RU